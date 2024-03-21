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2 bin 444 rakımda bahara hasret köy

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Düzyurt köyü bahara hasret kaldı.

Türkiye'nin rakım olarak en yüksek köylerinden biri olan Aşkale ilçesinin Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı da olumsuz etkiliyor. Ülkemizin bir çok bölgesinde, ağaçlar çiçek açmaya, bahar yaşanmaya başlamışken Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metrenin üzerinde. Köyde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Köyde tarım ve özellikle hayvancılık ile geçimlerini sağlayan vatandaş ise bu durumdan hiç şikayetçi değil sadece internet ve telefon şebekesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

Ayrıca köyün hemen yanında bulunan Sivri dağında kar kalınlığının 5 metrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.