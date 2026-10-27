Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var - Son Dakika
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Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

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Nevzat Aydın Ballon d\'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var
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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından Ballon d'Or ödül törenine katıldı. Kırmızı halıda poz veren ve Altın Top ödülüyle fotoğraf çektiren Aydın'ın görüntüleri dikkat çekti. Fotoğrafları görenlerin "Para var, huzur var" yorumları ise geceye damga vurdu.

Yemeksepeti'nin kurucusu ve iş insanı Nevzat Aydın, dünya futbolunun önemli isimlerini bir araya getiren Ballon d'Or ödül törenine katıldı. Aydın, gecede çekilen fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.

KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ

Ödül törenine siyah smokin ve papyonla katılan Nevzat Aydın, organizasyonun kırmızı halısında objektiflere poz verdi. Aydın'ın rahat tavırları ve şık görünümü dikkat çekti.

Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

ALTIN TOP İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Nevzat Aydın, tören alanında sergilenen Ballon d'Or ödülünün yanında da fotoğraf çektirdi. Altın Top'un bulunduğu kaidenin yanında poz veren iş insanının görüntüleri ilgi gördü.

Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

"PARA VAR, HUZUR VAR" YORUMLARI

Aydın'ın dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden birinin töreninde verdiği pozlar, "Para var, huzur var" yorumlarını beraberinde getirdi. Yemeksepeti'nin kurucusunun kırmızı halıdaki ve Altın Top'un yanındaki görüntüleri, törenin dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.

Nevzat AydınNevzat AydınFutbolAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    ben katılmiyorum.para her zaman huzurdur.1 numara sağlıktır.para sadece bir araçtır.çok parası olanların çok huzurlu olduğunu düşünmiyorum.uyurken bile o parayı nasıl çoğaltırım diye uykusu kaçar. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var - Son Dakika
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