2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Tamamlandı
Beijing'deki 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, 16 ülkeden 666 takımın katılımıyla sona erdi.
BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.
16 ülkeden 666 takım ve 2.056 robotun katıldığı oyunlar bugün sona eriyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?