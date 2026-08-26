2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Tamamlandı - Son Dakika
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2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Tamamlandı

2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing\'de Tamamlandı
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Beijing'deki 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, 16 ülkeden 666 takımın katılımıyla sona erdi.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

16 ülkeden 666 takım ve 2.056 robotun katıldığı oyunlar bugün sona eriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ağustos, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları Beijing'de Tamamlandı - Son Dakika
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