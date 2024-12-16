İzmir\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

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İZMİR'de yurt dışına kaçma hazırlığında olan 29 kaçak göçmen, 2 FETÖ ile 6 PKK şüphelisi ve 4 organizatör yakalandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda 4'ü göçmen kaçakçısı toplam 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının da PKK üyesi olduğu belirlendi. PKK üyesi şüphelilerden birinin de 2015 yılında korucunun şehit edilmesiyle ilgili davada 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.