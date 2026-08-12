Ayvalık’ta 2. Geleneksel Yaz Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Ayvalık’ta 2. Geleneksel Yaz Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

Ayvalık’ta 2. Geleneksel Yaz Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi
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Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Ayvalık Yaz Kupası Satranç Turnuvası, farklı illerden 29 genç sporcunun katılımıyla tamamlandı. Başkan Mesut Ergin, satranç sporuna desteklerinin süreceğini belirtti.

(BALIKESİR) - Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Ayvalık Yaz Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Gençlerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan, stratejik düşünme ve sabır becerilerini geliştiren satranç sporunun Ayvalık'ta daha geniş kitlelere ulaşması için desteklerimiz sürecek" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği ile Ayvalık Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen 2. Geleneksel Ayvalık Yaz Kupası Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi Öğrenci Kent Lokantası'nda düzenlenen turnuvaya, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bursa, Manisa, Osmaniye, Balıkesir, Kütahya ve Yalova başta olmak üzere farklı illerden 29 genç sporcu katıldı. Genç satranç sporcuları turnuvada strateji ve yeteneklerini sergileyerek, dereceye girmek için mücadele etti.

MESUT ERGİN: "DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sporun ve gençlerin desteklenmesine yönelik bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Turnuva, hem satranç kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunuyor hem de genç sporculara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Gençlerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan, stratejik düşünme ve sabır becerilerini geliştiren satranç sporunun Ayvalık'ta daha geniş kitlelere ulaşması için desteklerimiz sürecek."

Kaynak: ANKA

Mesut Ergin, Balıkesir, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık’ta 2. Geleneksel Yaz Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık’ta 2. Geleneksel Yaz Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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