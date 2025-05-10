2. Ulusal Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Başladı - Son Dakika
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2. Ulusal Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Başladı

Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenen kongre, sağlık profesyonellerinin katılımıyla başladı.

10.05.2025 10:42
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Etlik Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Bütünleşik Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, çeşitli illerden sağlık profesyonellerinin katılımıyla başladı.

Etlik Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye 825 kişi kayıt yaptırdı. Kongrede, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin sağlık sistemindeki yeri, güncel uygulamalar ve mesleki gelişim konuları ele alınacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, kongrenin açılış konuşmasında, sağlık alanında artık yalnızca hizmet üretiminin değil, bilgi ve teknoloji üretiminin de hedeflendiğini belirtti.

Prof. Dr. Kervan, sağlık sistemindeki gelişmelere değinerek, "Hepimizin temelinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi var. Ancak geldiğimiz noktada bu anlayışı bir adım öteye taşıdık. Artık 'İnsanı yaşat ki dünya yaşasın' felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu felsefe doğrultusunda bugüne kadar hep hizmet üretiyorduk, hizmet veriyorduk. Ama biraz da işin resmini değiştirmeye çalışıyoruz. Bu dönem, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın liderliğinde, artık sağlık sisteminin sadece hizmet üreten değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten tarafında da yer aldığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Etlik Şehir Hastanesi'nde kurulan teknoloji transfer ofisine de dikkati çeken Kervan, fikirlerin korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinde TÜSEB olarak destek verdiklerini söyledi. 45 kişilik bir proje ekibiyle ulusal ve uluslararası projelerde katkı sunduklarını aktaran Kervan, bu yıl TÜSEB'e 120 ebelik ve 380 hemşirelik projesi başvurusu yapıldığını bildirdi.

"Sağlık sisteminin görünmeyen gücü"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, henüz üç yılını doldurmayan bir hastanede ikinci kez kongre düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hemşire ve ebelerin sağlık sistemindeki kritik rolüne değinen Kurtcebe, "Arkadaşlarımız hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve sağlıklı hayat merkezlerinde büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu çabaya her zaman şahitlik ediyoruz." dedi.

Ebelerin hayatın ilk anına, hemşirelerin ise doğumdan ölüme kadar bireye eşlik ettiğini anımsatan Kurtcebe, "Ebelik ve hemşirelik yalnızca meslek isimleri değil. Hekimlerle birlikte sağlık sisteminde 40'ın üzerinde meslek grubu bulunuyor. Ancak bu gruplar arasında köprü ve bağ kurma görevini hemşireler ve ebeler üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte koruyucu, geliştirici ve üretken sağlık anlayışının yaygınlaştırıldığını belirterek, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ise hemşirelik ve ebelik mesleklerinin sağlık sisteminin görünmeyen gücü olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Kotanoğlu, kongre süresince bilimsel oturumların yanı sıra çeşitli başlıklarda düzenlenecek kurslarla katılımcılara mesleki gelişim imkanı sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2. Ulusal Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Başladı - Son Dakika

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