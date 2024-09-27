2. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu Bodrum\'da Gerçekleşecek

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(MUĞLA)- Türkiye'de ilk defa, Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde 2022 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Malakoloji Sempozyumu'nun ikincisi, yine Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Etkinlik, Bodrum Deniz Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu iş birliğinde 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleşecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenen sempozyumda, Türkiye ve yurt dışından Malakoloji alanında önemli katkılar sağlamış bilim insanları; deniz, tatlı su ve karasal yumuşakçaların biyolojisi, ekolojisi, taksonomisi, dağıtımı, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve gıda işleme teknolojisi, helikültür ve arkeomalakoloji konularında çalışmalarını sunacak.

Prof. Dr. Mehmet Zeki Yıldırım ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'nun başkanlığını üstlendiği 2'nci Uluslararası Malakoloji Sempozyumu, Bodrum Deniz Müzesi'ne, içlerinde 460 milyon yıllık fosil deniz kabuklarının da bulunduğu 167 aileye ait deniz kabuğunu bağışlayan ve müze kurucu ortağı olan merhum Hasan Güleşçi onuruna düzenleniyor.

Bodrum Deniz Müzesi'nde gerçekleşecek sempozyuma, Bodrum halkının ve merak eden herkes ücretsiz katılabilecek. Sempozyumun bildiri ve sunum dili ise İngilizce olacak. Sempozyumla eş zamanlı olarak, deniz canlılarından ilham alınarak ortaya çıkarılan 15 eserin sergisi ise Bodrum Deniz Müzesi'nde 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında gezilebilecek.