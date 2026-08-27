2 Yaşındaki Bebek Su Havuzunda Boğuldu
Aydın Karacasu'da su deposuna düşen 2 yaşındaki bebek, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde su depolama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Halil Nasır kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alemler Mahallesi'nde dün, iddiaya göre oyun oynarken evlerinin yakınındaki su depolama havuzuna düşen Halil Nasır, dedesi tarafından sudan çıkarılmış, hastaneye kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırılmıştı.
Kaynak: AA
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