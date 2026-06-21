HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Muhammed Bingül (2), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Son Dakika › Güncel › 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?