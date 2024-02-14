20. Akbank Kısa Film Festivali\'nin jüri üyeleri açıklandı

20. Akbank Kısa Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası jüri üyeleri açıklandı.
Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre festival, kısa film üretimini teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek amacıyla 25 Mart-4 Nisan'da gerçekleşecek.
Yönetmen ve senarist Selim Evci direktörlüğündeki festivale, Türkiye'den ve dünyadan 2 bin 421 kısa film başvurusu yapıldı.
Ulusal yarışmada "Festival Kısaları" bölümünün ana jüri üyeleri oyuncu Gökçe Bahadır, yönetmen Ozan Açıktan, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu Ece Dizdar ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşacak.
Uluslararası yarışmada "Dünyadan Kısalar" bölümünün jürisinde yönetmen Tahmina Rafaella, oyuncu Mehmet Günsür, cast direktörü Viorica Capdefier, İranlı yönetmen Ali Asgari ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alacak.
Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yazar Nermin Yıldırım ve oyuncu Tansu Biçer, "Forum Senaryo Yarışması" ana jürisinde ise görev alacak.
Gençlerin kısa filme olan ilgisini festival bünyesinde toplamak ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla üçüncüsü düzenlenen "Genç Bakışlar" yarışmasının jürisi ise oyuncu Melisa Şenolsun, yapımcı Müge Büyüktalaş ve yönetmen Sinan Kesova'dan oluşacak.
Özel gösterim ve söyleşiler yapılacak
Özel gösterimler ve usta isimlerin katılacağı söyleşilerin de yapılacağı festivalin 20. yıl özel konuğu yönetmen Nuri Bilge Ceylan olacak.
Ali Asgari, Ozan Açıktan, Gökçe Bahadır ve belgesel yönetmeni Sarah Francis de söyleşilerde deneyimlerini sinemaseverlere aktaracak.
"Erişilebilir Her Şey" sosyal girişiminin de etkinlik düzenleyeceği festivalde, sürdürülebilirlik temalı filmlerden oluşan özel bir gösterim de yapılacak.
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