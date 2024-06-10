20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Sınav Merkezleri Açıklandı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklandı. Adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.