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20 binde 1 görülen 'Miyotonik distrofi' hastası kadın, 2 bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika
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20 binde 1 görülen 'Miyotonik distrofi' hastası kadın, 2 bebeğini dünyaya getirdi

Adana'da gittiği hastanede tesadüfen verdiği kan sonucu kas hastası olduğunu öğrenen kadın, 3 yıl arayla 2 bebek dünyaya getirdi. Doktorların 'Bebek doğurman ölümüne yol açar' demesine rağmen evlatlarından vazgeçmeyen kadın, 'Çok mutluyum, inanılmaz bir mutluluk hissediyorum. Hiç pişman değilim' dedi.

20 binde 1 görülen \'Miyotonik distrofi\' hastası kadın, 2 bebeğini dünyaya getirdi
03.01.2024 - 23:36,  Güncelleme: 23:37
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20 binde 1 görülen 'Miyotonik distrofi' hastası kadın, 2 bebeğini dünyaya getirdi

Tesadüfen kas hastası olduğunu öğrendi, 2 bebek dünyaya getirdi

Doktorların ölüm tehlikesi var diyerek uyardığı Ebru İ.:

"Hiç pişman değilim"

ADANA - Adana'da gittiği hastanede tesadüfen verdiği kan sonucu kas hastası olduğunu öğrenen kadın, 3 yıl arayla 2 bebek dünyaya getirdi. Doktorların 'Bebek doğurman ölümüne yol açar' demesine rağmen evlatlarından vazgeçmeyen kadın, "Çok mutluyum, inanılmaz bir mutluluk hissediyorum. Hiç pişman değilim" dedi.

Osmaniye'de yaşayan Emrah ve Ebru İ. çifti, 7 sene önce birbirlerini severek evlendi. 4 sene önce Adana'da babasıyla birlikte gittiği hastanede tesadüfen kan veren Ebru İ., çok nadir görülen 'Miyotonik distrofi' olarak bilinen bir kas hastalığı olduğunu öğrendi. Doktorlar genç kadına hemen tedaviye başlarken bu sırada Ebru İ., hamile kaldı.

Ebru İ., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Mete Sucu'ya başvurdu. Burada Doç. Dr. Sucu, nöroloji bölümünde görevli doktorlar ile Ebru İ.'yi hamileliği sürecinde takip etti ve 'Ölüm riskine rağmen genç kadın Metehan adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Doğumdan sonra tekrar Miyotonik distrofi' hastalığının tedavisine başlayan Ebru İ., geçen sene tekrar hamile kaldı ve yine aynı zorlu süreci yaşadı.

Doktorların yine 'ölüm riski' var demesine rağmen genç kadın 4 buçuk ay önce Ertuğrul adını verdiği ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Doğumdan sonra yaklaşık 2 ay yürüyemeyen genç kadın, tedavilerinin ardından tekrardan sağlığına kavuştu.

"Hiç pişman değilim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan genç kadın, yaşadığı zorlu süreçlerde eşinin kendisine büyük destek olduğunu söyledi. Ebru İ., "Son 3 ay içinde ikinci bebeğimde yürüyemedim. Sadece ihtiyaçlarımı gidermek için yerimden kalktım, eşim çok büyük destek oldu. Doktorlarım gebe kalmamı istemiyordu ancak ikinci bebeğimi çok istiyordum. Ben her şeyi göze alarak bebeğimi dünyaya getirdim. Şükürler olsun bebeğimde bende sağlıklıyım şuanda. Çok mutluyum, inanılmaz bir mutluluk hissediyorum. Hiç pişman değilim" dedi.

"2 bebekte sağlıklı dünyaya geldi"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Mete Sucu, "Bu hastalık anne hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşabilecek bir kas hastalığıydı. Eğer takipsiz kalınsaydı anne hayatını kaybedebilirdi. Ancak takiplerini yaptık ve anne sağlıklı bir şekilde 2 bebeğini de dünyaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir anne adayı korkmasın"

Hastalığın 20 binde 1 görüldüğüne dikkat çeken Sucu, "Tüm ekip olarak bu hastalığı takip edip doğumunu gerçekleştirdik. Bu hastalık aslında genetik. Metehan'da bu hastalığın olmadığı yapılan tetkiklerle kanıtlandı, Ertuğrul'un tetkikleri ise 6 aylık olunca yapılacak. Hiçbir anne adayı korkuya kapılmasın nöroloji ve kadın doğumun iletişim halinde uyumlu çalıştığı kliniklerde olumlu sonuç alma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Osmaniye, Adana, Bebek, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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