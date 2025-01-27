20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nde Deve Güreşleri Yapıldı

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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği 20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen deve güreşlerinde, 250 devenin katıldığı müsabakalar, heyecanlı anlara sahne oldu.

Burhaniye Belediyesi 20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali düzenledi. Festivalde deve güreşleri de yapıldı. Güreşleri, Burhaniye Belediye Başkanı Aile Kemal Deveciler, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Burhaniye CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım'ın yanı sıra ilçe protokolünden ve ilçe halkından sok sayıda kişi izledi.

Burhaniye Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleştirilen güreşler, yoğun ilgi gördü. Toplam 11 kupa müsabakası yapılan güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupalarını aldı. Kupa mücadelesinde Burhaniye Belediye Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Burhaniye Deveciler Derneği (Onursal Başkanı Merhum Kamil Midilli anısına), Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Burhaniye Ziraat Odası Başkanlığı, Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı ve Burhaniye Muhtarlar Derneği kupaları için develer, birbirinden çekişmeli müsabakaların ev sahipliğini yaptığı Burhaniye Güreş Arenası'na çıktı.

Festival kapsamında yapılan deve güreşleriyle, güreş kültürüne ve tarihine verdikleri önemi belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak göreve geldiğimizde en iyi güreşi biz yapacağız diye söz verdik. Bu kültürü yaşatıyoruz, yaşatacağız da. Deve güreşlerinin en iyisini, en güzelini Burhaniye'de yapıyoruz çünkü Burhaniye halkı her şeyin en güzelini, en özelini hak ediyor" dedi.