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20 ilde 'Sibergöz-16' operasyonu: 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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20 ilde 'Sibergöz-16' operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonunda 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

20 ilde \'Sibergöz-16\' operasyonu: 35 şüpheli yakalandı
24.01.2024 - 10:10,
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20 ilde 'Sibergöz-16' operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonunda 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaşıldığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-16' operasyonu düzenlendi. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız. 'Kara Vatan'da olduğu gibi 'Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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