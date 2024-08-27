20. Yenice Barış ve Kültür Festivali Başlıyor - Son Dakika
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20. Yenice Barış ve Kültür Festivali Başlıyor

Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 20. Yenice Barış ve Kültür Festivali, 30 Ağustos'ta başlıyor. Üç gün boyunca düzenlenecek etkinlikte, fener alayından sinema gösterimine, panellerden konserlere kadar birçok etkinlik yer alacak.

27.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:44
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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 20. Yenice Barış ve Kültür Festivali, 30 Ağustos'ta başlıyor. Üç gün boyunca düzenlenecek etkinlikte, fener alayından sinema gösterimine, panellerden konserlere kadar birçok etkinlik yer alacak.

Her yıl "Dünya Barış Günü" dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen 1 Eylül Yenice Barış ve Kültür Festivali'nin 20'ncisi yapılacak. Festival, 30 Ağustos Cuma günü "Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı" ile başlayacak. Yürüyüş, saat 19.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve Yenice Sıdkı Baba Cemevi önünde sona erecek. Yürüyüş sonrası saat 21.00'de vatandaşlar "Beynelmilel" film gösterimine katılabilecek.

Festivalin ikinci günü ise saat 19.00'da Cengiz Sağlam konseri ile başlayacak, saat 20.30'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası'nın sahne alacağı konserle devam edecek. Yenice Sıdkı Baba Cemevi önünde gerçekleşecek etkinlikler, katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Festival, 1 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda başlayacak. Etkinliklerde, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından barış güvercinlerin uçurulacak. Ardından İnönü-Churchill Barış Parkı'na yapılacak "Barış Yürüyüşü" ile sembolik olarak "Barış Vagonu" ziyaret edilecek.

"Barış" paneli ise saat 16.00'da başlayacak ve barışın toplumsal boyutları üzerine derinlemesine bir tartışma sunacak. Panelde Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, gazeteciler Yaşar Öztürk ve Çetin Yiğenoğlu gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Festivalin akşam bölümü ise müzik ve kültürel etkinliklerle dolu olacak. Bu kapsamda saat 19.30'da Silver Kesici konseri, ardından saat 20.30'da Yenice Sıdkı Baba Cemevi'nde yapılacak Semah Hizmeti ve saat 21.00'de sahne alacak İlkay Akkaya Konseri ile festival son bulacak. Belediye tarafından düzenlenecek etkinlikler için belirlenen saatlerde Eski Adliye önünden otobüs kaldırılacak.

Kaynak: ANKA

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