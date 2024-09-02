20. Yenice Barış ve Kültür Festivali Son Buldu - Son Dakika
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20. Yenice Barış ve Kültür Festivali Son Buldu

20. Yenice Barış ve Kültür Festivali Son Buldu

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Yenice Barış ve Kültür Festivali, Sanatçı İlkay Akkaya'nın konseriyle sona erdi.

02.09.2024 15:36  Güncelleme: 15:54
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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Yenice Barış ve Kültür Festivali, 30 Ağustos–1 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Festivalin son günü yüzlerce kişinin meydanları doldurduğu alanda Sanatçı İlkay Akkaya, birbirinden güzel şarkılarıyla festivalde unutulmaz bir final yaptı.

Sevilen Sanatçı İlkay Akkaya, Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen 20. Yenice Barış ve Kültür Festivali kapsamında konser verdi. Konserde vatandaşlar Akkaya'nın şarkıları ile unutulmaz bir akşam yaşayarak, halaylarla barış gününü kutladı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, eşsiz dinletiyi vatandaşlarla birlikte dinledi.

Festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı ile başladı. Ardından, 'Beynelmilel' film gösterimi gerçekleştirildi. Festivalin ikinci günü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası'nın ve Cengiz Sağlam'ın konserleriyle müzikseverleri bir araya getirdi. 1 Eylül'de ise gün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunumu ve İstiklal Marşı ile başladı. Barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından, barış yürüyüşü gerçekleştirildi. İnönü-Churchill Barış Parkı'nda Barış Vagonu ziyaret edildi ve barış paneli düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Yenice Sıdkı Baba Cemevi Semah Ekibi sahne aldı. Akşam saatlerinde Silver Kesici, ve İlkay Akkaya'nın sahne aldığı konserle festival sona erdi.

"Yitirme sakın cesaretini güneşin olsun gönlünde"

Sanatçı İlkay Akkaya, " Dünya'nın her tarafından savaş seslerinin yükseldiği, diğer türlerin büyük acılar çektiği Dünya Barış Günü'nü Yeniceli dostlarımız ile kutlamak benim için çok anlamlı. Benim hep geleneksel bir mesajım var, yitirme sakın cesaretini güneşin olsun gönlünde. Her şey iyi olacak" dedi.

"Yenice kültürün, sanatın başkenti olacak"

Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Ben seçimden önce bir söz verdim. Yenice bundan sonra ne gönülden ırak ne de gözden ırak olacak. Yenice yüreğimin tam orta yerinde. Bundan sonra Yenice hak ettiği yeri alacak. Yenice kültürün, sanatın başkenti olacak. Yenice'de her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 20. Yenice Barış ve Kültür Festivali Son Buldu - Son Dakika

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