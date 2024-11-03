20 Yıl Hapis Cezalı Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Ç'nin saklandığı adresi belirledi.
Polis ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Ali Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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