20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.V'yi Ataköy Mahallesi'nde yakaladı.
Firari hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerinden trafik ve asayiş denetimi
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentte trafik ve asayiş denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık ve Kent Ormanı bölgesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da yoldaki mazgalları çalan kişi yakalandı
Afyonkarahisar'ın yoldaki mazgalı çalan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanlıca Mahallesi'ndeki yoldaki bir mazgalı çalınmasıyla ilgili şüpheli, A.İ.Ş'yi yakaladı.
Ekipler, A.İ.Ş'ye adli işlem uyguladı.
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