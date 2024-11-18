20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan A.V. firari olarak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

18.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.V'yi Ataköy Mahallesi'nde yakaladı.

Firari hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinden trafik ve asayiş denetimi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentte trafik ve asayiş denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık ve Kent Ormanı bölgesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da yoldaki mazgalları çalan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın yoldaki mazgalı çalan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanlıca Mahallesi'ndeki yoldaki bir mazgalı çalınmasıyla ilgili şüpheli, A.İ.Ş'yi yakaladı.

Ekipler, A.İ.Ş'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, trafik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.