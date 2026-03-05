20 Yıl Sonra Cinayet Davası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tursun Karabulut ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karabulut, maktulü öldürmediğini, cinayeti itiraf ettiğine yönelik emniyetteki ifadesini de kabul etmediğini söyledi.

Boşandığı eşi Turgut Cerben'i en son 2009'da gördüğünü iddia eden Karabulut, şöyle devam etti:

"Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim silahla kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Sonra eşim diğer odaya geçip telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler bilmiyorum. Suçsuzum."

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Dalbudak da maktulün, Turgut Cerben tarafından Tursun Karabulut'un üzerine kuma olarak getirildiğini öne sürdü.

Dalbudak, kuma olarak geldikten tahminen 2 yıl sonra maktulün ortadan kaybolduğunu dile getirdi.

Olay zamanı Turgut Cerben'in eve gelerek, O.F'den 20 kilo esrar çaldığını ve bunu saklayacağını söylediğini anlatan Dalbudak, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Ben, sanık Tursun Karabulut ve Turgut Cerben, araca binip Korkuteli tarafına doğru yola çıktık. Yolda Tursun'u M.T'nin evine bıraktık. Korkuteli yolundan sağa doğru 1 kilometre kadar girdik. Orada Turgut bana 'Sen devam et, araçtan inme. İleride çoban evi var' dedi. Çoban evinde Turgut'u bekledim. Bir müddet sonra Turgut bagajdaki şeyi gömüp geldi. Gelince, gömdüğü şeyin uyuşturucu değil, Yasemin'in cesedi olduğunu söyledi. Turgut, bana 'Yasemin'i karım Tursun göğsünden vurdu. Cesedi önce seraya gömdük. Sera sahibinin şüphelenmesi üzerine oradan çıkardık.' diye anlattı."

Dalbudak, 2025 yılının ocak ayında polisler gelince tüm bildiklerini anlatarak, cesedin yerini gösterdiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin kaybolması dosyası, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden ele alınmıştı.

2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler, teknik ve fiziki takip başlatmış ve olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut ile Ömer Dalbudak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tursun Karabulut, ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak ile birlikte Antalya'da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulunmuş, 1 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Dalbudak, dosyada tanık olarak yer almıştı.