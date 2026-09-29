20 yılı aşkın deneyimli Mehmet Güllüoğlu, OCHA Cenevre Ofisi Başkanlığına atandı

(ANKARA) - Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi ve Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Mehmet Güllüoğlu, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nde (OCHA) İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı.

OCHA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Türkiye'den Mehmet Güllüoğlu'nun, OCHA İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Açıklamada, Güllüoğlu'nun AFAD ve Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevleri de dahil olmak üzere insani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu belirtilerek, "Son olarak, Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görev yapmış ve Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini koordine etmiştir" denildi.