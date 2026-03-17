200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

17.03.2026 10:29
Adana'da bir sürücünün ehliyeti iptal edilmesine rağmen araç kullandığı gerekçesiyle kesilen 200 bin TL ceza sonrası sarf ettiği sözler tepki çekti. Ceza kesilen sürücü, "Polisleri seviyorduk artık polislerden de tiksindik. Artık Türkiye devletinde yaşamak istemiyoruz" dedi. Çok sayıda vatandaş sürücünün hem suçlu hem güçlü olduğunu savundu.

Adana’da, sürücü belgesi iptal edilmesine rağmen motorlu araç kullandığı belirlenen bir sürücüye 200 bin TL trafik cezası kesildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Denetim sırasında sürücünün cezaya rağmen sergilediği tavırlar ve kullandığı ifadeler kamuoyunda tartışma yarattı.

"POLİSLERİ SEVİYORDUK ARTIK TİKSİNDİK"

Olay anına ait görüntülerde, sürücünün polis ekiplerine karşı sert ve tepkili bir tutum sergilediği görüldü. Ceza işlemleri uygulanırken sürücünün sözleri dikkat çekti.

Sürücü, “Polisleri seviyorduk artık polislerden de tiksindik. Artık Türkiye devletinde yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Adanadanevar'ın servis ettiği görüntülerin ardından sürücünün hem kuralları ihlal etmesi hem de sergilediği tavır geniş kesimler tarafından eleştirildi. Kullanıcıların çoğunluğu trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı uygulanan cezaların yerinde olduğunu savunurken, sürücünün sözlerini “küstah” olarak nitelendirdi.

    Yorumlar (2)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bu saçmalık ya bitecek ya bitecek. Vatandaşı söğüşlemeye doymadınız 2 9 Yanıtla
  • feyzi basatemür feyzi basatemür:
    polis peni cevirme noktasında durdurdu aracım kamyonet bana dediki bak kardeş senin pisko teknik belgen yok bu seferlik ceza yazmıyorum belgeni al birdahakine affetmem dedi .Yani durum bundan ibaret polis robot değil gereksiz yere kimseye ceza yazmaz... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
