200'den fazla STK, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını istedi

Down sendromlu çocuklar, TOGÜ Rektörü'nü ziyaret etti

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.