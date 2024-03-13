200 derecede oruç ve ekmek mücadelesi
BURSA - Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri bünyesinde çalışan asfalt işçileri, asfaltın serilmesi sırasında yaklaşık 200 dereceyi bulan sıcaklıkta hem oruç ibadetini yerine getirmenin hem de ekmek parası kazanmanın mücadelesini veriyorlar.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi oruç tutanların işini biraz daha kolaylaştırırken, sıcakla en büyük mücadeleyi hiç kuşkusuz asfalt yapım işlerinde çalışanlar veriyor. 80 ile 200 derece sıcaklıkta eritilen asfalt yollara döküyor. Çalışanların birçoğunun yakıcı sıcağa rağmen oruç tutması ise, büyük fedakarlık istiyor.
Kamyonlarla getirilen asfalt karışımlarının dökülmesinden sonrada serpme işlemi de işçileri bir hayli zorluyor. Ortalama 20-25 derece hava sıcaklığı, ilaveten zeminin ısınmasıyla birlikte dayanılması güç bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Makineyle serilmesi mümkün olmayan yerlerde ise malzeme elle seriliyor. Serme işlemi başladığında da kesinlikle ara verilmemesi, sericinin son derece hızlı ve sabit hareket etmesi gerekiyor. Bu işte kürekçi ve tırmıkçılara büyük görev düşüyor. Karışım yola serildikten hemen sonra da sıkıştırma işlemi yapılıyor. Silindiraja başlandığında, karışımın sıcaklığı düşmeden sıkıştırmanın tamamlanması gerekiyor. Bütün bu çalışmalar, teknik imkanlara rağmen insan gücüne dayanıyor.
İnegöl'de ise sıcak hava nemle birleşince daha fazla hissediliyor. Asfaltın yola tutması için sıcaklığının en az 150 derece olması gerektiği için, çalışan işçiler hem hava sıcaklığı hem de asfaltın sıcaklığıyla birlikte adeta cehennem sıcağında oruç ibadetini yerine getirme ve ekmek mücadelesi veriyor. Asfalt çalışmalarında havanın bulutlanması ya da rüzgar esmesi için dua eden işçiler, günde en az 8 saat güneşin altında kavurucu sıcakta çalışıyor. Çalışma şartları çok ağır olduğu için ise, bazı işçiler oruç da tutamıyor.
Ramazan ayı olmasına rağmen asfalt yama çalışmalarına devam ettiklerini belirten asfalt işçisi Yusuf Duman, "Hava zaten sıcak, asfaltta ona göre. Allah yardımcımız oluyor zaten. 200 derece asfalt var. Ona göre ibadetimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Allah yardım ediyor zaten. Ona göre işte sıcak ortam, sıcak asfalt. Allah yardım ediyor yani. 3 senden beri belediyede çalışıyorum. 3 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Ramazanda tabii zorluklar oluyor. Her işte olduğu gibi bu işte de zorluk oluyor ama Allah yardımcımız oluyor. Pide, kuru fasulye, nohut, et, her türlü aklıma ne gelirse ona göre istiyor. Çok susuyoruz tabi. Canımız her şeyi istiyor ama Allah yardımcı oluyor" dedi.
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