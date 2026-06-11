200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem - Son Dakika
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200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
11.06.2026 09:06
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Üzerindeki "K 812 812 812" kusursuz sayı dizilimiyle koleksiyonerlerin radarına giren 200 TL'lik banknot, sahibini adeta milyoner gibi hissettirdi. Koleksiyoncu, "Bu para benim hazinem, 100 bin TL verseler de vermem" diyerek son noktayı koydu.

Günlük hayatta milyonlarcası elden ele gezen, alışverişlerde kullandığımız banknotlar, bazen üzerlerindeki küçük bir detayla bir servete dönüşebiliyor. Bunun en çarpıcı örneği, elindeki 200 TL’lik banknotu adeta bir hazine gibi saklayan bir para koleksiyoncusu oldu.

EŞSİZ BİR KOLEKSİYON OBJESİ 

Sosyal medyada ve koleksiyon forumlarında büyük yankı uyandıran banknotun üzerindeki "K 812 812 812" seri numarası, paranın değerini bir anda katladı. Numaraların kusursuz bir ritimle tekrarlaması (Radar/Repeater), parayı sıradan bir nakit olmaktan çıkarıp "eşsiz bir koleksiyon objesi" haline getirdi.

200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

"BU KOMBİNASYON MİLYONDA BİR DENK GELİR"

Koleksiyon dünyasında bu tür özel seri numaralı veya basım hatalı paraların büyük ilgi gördüğünü belirten uzmanlar, paranın değerini piyasa koşullarının değil, koleksiyoncuların tutkusunun belirlediğini söylüyor. Gözü gibi baktığı 200 TL'lik banknot için gelen tekliflere kapıyı tamamen kapatan koleksiyoncu, kararlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Bu seri numarasındaki '812' sayılarının bu şekilde yan yana gelme ihtimali milyonda bir. Koleksiyoncular için bu bir nevi sanat eseridir. Şu an önüme 100.000 TL nakit koysalar bile bu banknotu asla vermem. Bu paranın yeri elden ele gezmek değil, benim koleksiyonumun başköşesidir."

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Her gün değeri düşüyor 0 0 Yanıtla
  • Recai Durukan Recai Durukan:
    Sen korkma 100.000 TL kimse vermez rahat ol 0 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    al eline bak dur ömür boyu...oğlum fırsatlar gelir mazeretler kazanır.. 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Çimen İbrahim Çimen:
    :) 200 tl vereyim 0 0 Yanıtla
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