2008'de Kaybolan Kadının Cinayeti: 7 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2008'de Kaybolan Kadının Cinayeti: 7 Gözaltı

26.06.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 2008'de kaybolan Naciye A'nın cinayetiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Aydın'da 2008'de kaybolan ve aynı yıl İzmir'de öldürüldüğü belirlenen kadının cinayetiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar sonucu, 2008'de kaybolan Naciye A'nın dosyası yeniden ele alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu tespit eden ekipler, dosya kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, iletişim tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı olan şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan inceleme ve araştırmalarda Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'den bu yana kayıp olarak aranan Naciye A'nın aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Aydın, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2008'de Kaybolan Kadının Cinayeti: 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

23:45
Fransa’dan üzücü haber 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
23:41
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 00:15:00. #7.13#
SON DAKİKA: 2008'de Kaybolan Kadının Cinayeti: 7 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.