2008'de Kaybolan Kadının Cinayeti: 7 Gözaltı

Aydın'da 2008'de kaybolan ve aynı yıl İzmir'de öldürüldüğü belirlenen kadının cinayetiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar sonucu, 2008'de kaybolan Naciye A'nın dosyası yeniden ele alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu tespit eden ekipler, dosya kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, iletişim tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı olan şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan inceleme ve araştırmalarda Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'den bu yana kayıp olarak aranan Naciye A'nın aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı ortaya çıkarıldı.