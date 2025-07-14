2023'te Türkiye'de 2,7 Milyon İç Göç Gerçekleşti - Son Dakika
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2023'te Türkiye'de 2,7 Milyon İç Göç Gerçekleşti

14.07.2025 10:36
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TÜİK'e göre 2023'te Türkiye'de 2 milyon 682 bin kişi iller arası göç etti, en çok göç İstanbul'a oldu.

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024'te yüzde 3,13 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il Ardahan oldu

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul'un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. İstanbul'u, 202 bin 402 kişiyle Ankara, 117 bin 889 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 4 bin 570 kişiyle Ardahan, 5 bin 644 kişiyle Bayburt, 6 bin 739 kişiyle Tunceli oldu.

İstanbul 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il olurken, bu ili 150 bin 373 kişiyle Ankara, 102 bin 40 kişiyle İzmir izledi. En az göç veren iller ise 6 bin 441 kişiyle ile Ardahan, 8 bin 41 kişiyle Kilis, 8 bin 639 kişiyle ile Bayburt olarak belirlendi.

Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda

Geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 549 bin 43 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,9'unu erkekler, yüzde 58,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2024 yılında iller arası göç eden 2 milyon 682 bin 673 kişiden 579 bin 507'si hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 512 bin 370 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 479 bin 622 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni erkeklerde 255 bin 846 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 343 bin 342 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim ve daha iyi konut ve yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 209 bin 40'ının eğitim, 84 bin 328'inin işe başlamak/iş bulmak, 44 bin 319'unun ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.

Öte yandan, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönen kişiler "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2023'te Türkiye'de 2,7 Milyon İç Göç Gerçekleşti - Son Dakika

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