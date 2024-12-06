2023 Yılında Sağlık Harcamaları Yüzde 105 Arttı - Son Dakika
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2023 Yılında Sağlık Harcamaları Yüzde 105 Arttı

2023 Yılında Sağlık Harcamaları Yüzde 105 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında toplam sağlık harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye ulaştı. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1, özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 95,3 oranında artış gösterdi.

06.12.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında toplam sağlık harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artarak 964 milyar 355 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 95,3'lük bir artış oranı ile 279 milyar 883 milyon TL oldu. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 77,5, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 42,1, merkezi devlet yüzde 34,8, hanehalkları yüzde 17,8, sigorta şirketleri yüzde 2,5, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,2, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 104,1 ARTTI

Cari sağlık harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 104,1 artarak 1 trilyon 134 milyar 894 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 114,9 artarak 109 milyar 343 milyon TL'ye ulaştı. Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk 3 sıra 2023 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2023 yılında yüzde 52,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,7 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI 14 BİN 582 TL

Kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 7 bin 141 TL iken, 2023 yılında yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 TL'ye yükseldi. Dolar bazında kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 431 dolar iken, 2023 yılında yüzde 44 artarak 621 dolara yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2023 Yılında Sağlık Harcamaları Yüzde 105 Arttı - Son Dakika

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