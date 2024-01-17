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2023 Yılında Türkiye'de En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar Açıklandı - Son Dakika
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2023 Yılında Türkiye'de En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü açıkladı. Ayrıca, en fazla yağış alan ilin Giresun, en yüksek kar kalınlığının ise Rize'nin Güneysu ilçesinde olduğu belirtildi. Bakan Özhaseki ayrıca, en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği illeri de paylaştı.

2023 Yılında Türkiye\'de En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar Açıklandı
17.01.2024 - 15:44,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılının en yüksek sıcaklığının 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, en düşük sıcaklığın ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında Türkiye genelinde gerçekleşen meteorolojik verilerini açıkladı. Bakan Mehmet Özhaseki, 2023 yılının en yüksek sıcaklığının 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklığın ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü kaydetti. Günlük en fazla yağış alan ilin 155,9 kilogram ile Giresun olduğunu belirten Bakan Özhaseki, en yüksek kar kalınlığının ise Rize'nin Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda 224 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi. İl merkezleri içinde ise Bitlis, 7 Şubat'ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı.

Bakan Özhaseki, paylaştığı video ile en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği illeri de belirtti. Buna göre, 14 Ağustos'ta 47,6 derece ile Kilis il merkezi en yüksek sıcaklığı yaşadı. Erzurum ise eksi 31,3 derece ile 14 Şubat'ta en soğuk il merkezi oldu. 29 Kasım 2023'te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül'de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.

2023 yılının en hızlı rüzgarı 26 Kasım'da, saatteki hızı 174,2 kilometre ile Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta'da 26 Kasım'da kaydedildi. 2023 yılının deniz suyu sıcaklıkları da ölçüldü. Buna göre, en yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 16 Ocak'ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 2023 Yılında Türkiye'de En Yüksek ve En Düşük Sıcaklıklar Açıklandı - Son Dakika
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