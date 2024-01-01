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2023 yılının son bebekleri dünyaya geldi: Biri anne kucağında, diğeri kuvözde yeni yıla girdi - Son Dakika
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2023 yılının son bebekleri dünyaya geldi: Biri anne kucağında, diğeri kuvözde yeni yıla girdi

Kırıkkale'de 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeklerden Mehmet Efe kuvözede, Yiğit Efe ise anne kucağında yeni yıla girdi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeğe Yiğit Efe ismi verildi. Zeynep Nur ve Kamil Gençer çiftinin yılın son saatlerinde bir erkek çocuğu oldu. 3 kilogram 200 ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Nur Gençer, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti. Saadet ve Fatih Karadoğan çiftinin bebeği, Mehmet Efe'de yılın son saatlerinde dünyaya gözünü açtı. Sezaryen doğumla 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Saadet Karadoğan, anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarılık sebebiyle bebeğini kuvöze alındığını belirten anne Karadoğan, 'Çok mutluyum yıl başına denk geldi. Çocuğuma kendi doktorumun ismini verdim. Sarılık sebebiyle bebeğim kuvöze alındı. Buradaki bütün personele teşekkür ediyorum. Benimle çok iyi ilgilendiler' ifadesini kullandı. Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni doğan iki bebeğe altın taktı, hastane personelinin yeni yılını kutladı.

2023 yılının son bebekleri dünyaya geldi: Biri anne kucağında, diğeri kuvözde yeni yıla girdi
01.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:32
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2023 yılının son bebekleri dünyaya geldi: Biri anne kucağında, diğeri kuvözde yeni yıla girdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeklerden Mehmet Efe kuvözede, Yiğit Efe ise anne kucağında yeni yıla girdi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeğe Yiğit Efe ismi verildi. Zeynep Nur ve Kamil Gençer çiftinin yılın son saatlerinde bir erkek çocuğu oldu. 3 kilogram 200 ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Nur Gençer, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Normal doğum yapan Gençer, "Çok mutluyuz, valimiz ve belediye başkanımız geldi. Bebeğimizin sağlık durumuz çok şükür iyi. 3 kilo 200 gram ağırlığında. Şuan hiç bir sorun yok. ismini 'Yiğit Efe' olarak verdik. Yeni yılın herkese sağlıklı ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Saadet ve Fatih Karadoğan çiftinin bebeği, Mehmet Efe'de yılın son saatlerinde dünyaya gözünü açtı. Sezaryen doğumla 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Saadet Karadoğan, anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarılık sebebiyle bebeğini kuvöze alındığını belirten anne Karadoğan, "Çok mutluyum yıl başına denk geldi. Çocuğuma kendi doktorumun ismini verdim. Sarılık sebebiyle bebeğim kuvöze alındı. Buradaki bütün personele teşekkür ediyorum. Benimle çok iyi ilgilendiler" ifadesini kullandı.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni doğan iki bebeğe altın taktı, hastane personelinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Mehmet Efe, Zeynep Nur, Kırıkkale, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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