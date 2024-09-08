2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen yarın ders başı yapacak. İstanbul'da trafiğe çıkacak 16 milyon öğrenci servisi nedeniyle eğitim saatleri değişecek.

08.09.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen ders başı yapacak. İstanbul'da trafiğe çıkacak 16 milyon öğrenci servisi nedeniyle kentte yarın okullarda 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim öğretim yapılacak.

Öğrencilerin, yaklaşık 3 ay süren yaz tatili sona erdi. Türkiye'deki 20 milyona yakın öğrenci ile okullarda görevli 1,2 milyon öğretmen yarın yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

Bu eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokula yeni başlayan öğrenciler için okullar geçen hafta açılmış, bu öğrenciler uyum programına alınmıştı.

İstanbul'da 715 bin 835 öğrenci okula yeni başlayacak

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde yaklaşık 16 bin öğrenci servisi trafiğe çıkacak. Bu nedenle trafik yoğunluğu yaşanmaması için yarın okullarda eğitim öğretim saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'de sona erecek.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerden 715 bin 835'i bu yıl okula yeni başlayacak.

MEB'in çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde birinci dönem ara tatili yapılacak. Öğrenciler,  17 Ocak 2025 Cuma günü karne alacak. Öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

İkinci dönemde 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde ara tatil yapılacak ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: ANKA

Eğitim Öğretim Yılı, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement