2024-2025 Öğretim Yılı İçin ÖZYES Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2024-2025 Öğretim Yılı İçin ÖZYES Başvuruları Başladı

ÖSYM tarafından yapılan ÖZYES başvuruları, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alımı için başladı. Başvurular 5 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapabilecek ve tercihlerini elektronik ortamda gönderebilecekler. Sınav merkezi tercihleri de başvuru süresi içinde güncellenebilecek.

31.07.2024 16:53
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(ANKARA) -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında  programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları başladı. Başvurular 5 Ağustos'ta sona erecek.

2024-YKS'ye giren ve hesaplanmış TYT puanı olan adaylardan 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen tüm adayların 2024-ÖZYES'e girmeleri gerekiyor. Yabancı uyruklu adaylar sınava başvurabilecek ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, kılavuzda belirtilen yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmeyecek.

Başvuru süreci nasıl olacak?

Adaylar sınava başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir" açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden saklanması gerekiyor.

Tercih işlemleri nasıl yapılacak?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak. Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak.

23 noktada sınav merkezi olacak

Sınava girmek isteyen adaylar en fazla 2 aday merkezi seçebilecek. Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak.  2024-ÖZYES'te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacak. Adaylar tercih ettikleri merkezde sınava girebilecek. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Aynı şekilde engelli adaylara da FYT uygulanacak.

Kaynak: ANKA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-2025 Öğretim Yılı İçin ÖZYES Başvuruları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-2025 Öğretim Yılı İçin ÖZYES Başvuruları Başladı - Son Dakika
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