Uzmanlar, genç ve kendisini sağlıklı hisseden kişilerde de ciddi kalp damar tıkanıklıkları görülebildiğini belirterek, özellikle yürürken, merdiven çıkarken veya spor yaparken ortaya çıkan ve dinlenince geçen göğüs ağrısı, baskı ve sıkışma hissinin genç yaşta da dikkate alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Tolga Demir, AA muhabirine, kolesterol içeren plakların damar duvarında yıllar içinde birikebildiğini söyledi.

Plakların aniden hasar görerek üzerinde pıhtı oluşması durumunda daha önce belirgin bir şikayete yol açmamış damarların bile tıkanabileceğini kaydeden Demir, bu nedenle bazı hastalarda ilk belirtinin kalp krizi olabileceğini belirtti.

Demir, Türkiye'de yapılan bir araştırmada, 2024-2026 yılları arasında kalp krizi nedeniyle anjiyografi uygulanan 905 hastanın 96'sının, yaklaşık yüzde 11'inin 45 yaşın altında olduğunu dile getirdi.

Bu oranın her 100 gençten 11'inin kalp krizi geçirdiği anlamına gelmediğini söyleyen Demir, söz konusu verinin yalnızca araştırmanın yapıldığı merkezdeki kalp krizi hastalarının yaş dağılımını ortaya koyduğunu ifade etti.

Demir, yürürken veya merdiven çıkarken ortaya çıkan, dinlenince geçen göğüste baskı, sıkışma ya da nefes darlığının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, bunun kalp krizi belirtisi olabileceğini söyledi.

Yeni başlayan, istirahatte ortaya çıkan, geçmeyen veya tekrarlayan göğüs baskısının, özellikle kola, çeneye ya da sırta yayılması veya soğuk terleme, bulantı ve nefes darlığının eşlik etmesi durumunda kalp krizini düşündürebileceğini aktaran Demir, bazı kişilerde belirgin göğüs ağrısı olmadan nefes darlığı veya soğuk terlemenin öne çıkabildiğini kaydetti.

Demir, kalp krizi şüphesinde yaş kaç olursa olsun beklenmemesi ve kişinin kendi aracıyla yola çıkmak yerine 112'yi araması gerektiğini dile getirdi.

Ailede erken yaşta kalp krizi ya da koroner damar hastalığı bulunması önemli

Genç yaşta değiştirilebilen en önemli risk faktörlerinden birinin sigara olduğunu vurgulayan Demir, "Sigara damar duvarına zarar veriyor ve pıhtı oluşumunu kolaylaştırıyor. Bunun yanında, kalp krizi genç yaşta ileri yaşlara göre daha seyrek görülür ancak gençlerde de ciddi damar tıkanıklıklarıyla karşılaşılabilir." dedi.

Demir, yüksek LDL kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabetin de damar hasarını hızlandırdığını ifade ederek, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin kilo artışına, tansiyon ve kan şekeri sorunlarına zemin hazırlayabildiğini kaydetti.

Anne, baba veya kardeşte erken yaşta kalp krizi ya da koroner damar hastalığı bulunmasının özellikle önemli olduğuna dikkati çeken Demir, kalıtsal kolesterol yüksekliği olan kişilerde damarların çocukluktan itibaren yüksek LDL'ye maruz kalabildiğini aktardı.

Demir, bu nedenle şikayet ortaya çıkmasını beklemeden aile hekiminde tansiyon ölçümü, kolesterol profili, kişinin yaşına ve riskine göre açlık kan şekeri veya HbA1c ile değerlendirmeye başlamanın yararlı olduğunu belirterek, ailede erken kalp hastalığı olanların, sigara içenlerin, diyabeti, yüksek tansiyonu veya belirgin kolesterol yüksekliği bulunanların bu değerlendirmeyi ertelememesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerde gelecek on yılın riski düşük görünse bile risk etkenlerine uzun süre maruz kalmanın ilerideki riski artırabileceğini bildiren Demir, şikayeti olmayan, düşük riskli her gence efor testi veya anjiyo yapılmasının da doğru bir tarama yaklaşımı olmadığını ifade etti.

Lipoprotein(a) olarak bilinen Lp(a) parçacığının kandaki düzeyinin büyük ölçüde kalıtsal olduğunu ve LDL kolesterolü normal olan birinde de yüksek çıkabildiğini aktaran Demir, standart kolesterol panelinde genellikle yer almayan bu değerin ayrı bir kan testiyle ölçüldüğünü belirtti.

"Gençler rutin kan tahlili yaptırmak yerine kalp damar hastalıklarının belirtilerini tanımalı"

Prof. Dr. Demir, gençlerin rutin kan tahlili yaptırmak yerine kalp damar hastalıklarının belirtilerini tanımalarının ve olası şikayetleri ciddiye almalarının daha önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yürürken, merdiven çıkarken ya da spor yaparken göğüste ağrı, baskı veya sıkışma hissediliyor ve bu şikayetler dinlenince geçiyorsa genç yaşta da ciddiye alınmalıdır. Özellikle sigara kullanan veya anne, baba ya da kardeşinde erken yaşta kalp hastalığı, kalp krizi ya da açıklanamayan ani ölüm öyküsü bulunan gençlerin bu tür şikayetlerle karşılaşmaları halinde kardiyoloji uzmanına başvurmayı ertelememeleri gerekir. Kardiyolog, kişinin şikayetlerini ve aile öyküsünü birlikte değerlendirerek gerekli ileri tetkiklere karar verir. Bütün gençlerin hastaneye giderek lipoprotein(a) testi yaptırması veya bu değeri düzenli olarak takip ettirmesi gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Söz konusu ölçümün kişiye sağlayacağı katkıyı hekim değerlendirmelidir. Göğüste baskı hissi istirahat halinde aniden başlamışsa veya dinlenmeye rağmen geçmiyorsa randevu beklenmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır."

Ailesinde erken yaşta kalp krizi öyküsü bulunanlarda risk daha fazla

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise kalp damarlarında plak oluşumunun yıllar içerisinde geliştiğini belirterek, bu süreçte kişinin herhangi bir şikayet hissetmeyebileceğini söyledi.

Özdemir, özellikle ailesinde erken yaşta kalp krizi öyküsü bulunan, sigara kullanan, kolesterol yüksekliği veya diyabeti olan gençlerde riskin daha fazla olduğunu kaydetti.

Efor sırasında göğüste baskı, sıkışma veya yanma, sol kola, sırta, çeneye ya da boyna yayılan ağrı, merdiven çıkarken veya yürürken nefes darlığı, normalden çabuk yorulma ve egzersiz kapasitesinde azalma gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, kalp krizinin her zaman tipik göğüs ağrısıyla ortaya çıkmadığını, ani başlayan göğüs rahatsızlığı, nefes darlığı veya soğuk terleme gibi belirtilerde acil değerlendirme gerektiğini kaydetti.

Özdemir, genç yaşta kalp krizi riskini artıran faktörlerin hem değiştirilebilir risk unsurları hem de genetik yatkınlık açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sigara damar iç yüzeyine zarar veriyor, pıhtılaşmayı artırıyor ve kalp krizi riskini belirgin şekilde yükseltiyor." dedi.

Elektronik sigaranın da güvenli bir alternatif olmadığını vurgulayan Özdemir, LDL kolesterolün uzun yıllar yüksek seyretmesinin damar sertliğinin temel nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Lipoprotein ölçümü genetik kaynaklı ek kalp damar riskinin belirlenmesinde önemli

Özdemir, diyabet ve insülin direncinin damar hasarını, hipertansiyonun ise damar duvarına sürekli basınç uygulayarak damar sertliğini hızlandırdığını ifade etti.

Kalp damar hastalıklarında en etkili yöntemlerden birinin hastalık ortaya çıkmadan önce risk faktörlerini tespit etmek olduğunu vurgulayan Özdemir, rutin kontrollerin bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

İlk değerlendirmede kan basıncı ölçümüyle hipertansiyonun, kolesterol paneliyle total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserit düzeylerinin, kan şekeri ve HbA1c testleriyle de diyabet ve prediyabet durumunun incelenebildiğini aktaran Özdemir, Lipoprotein ölçümünün genetik kaynaklı ek kalp damar riskinin belirlenmesinde önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özdemir, özellikle birinci derece yakınlarında erken yaşta kalp krizi veya ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin aile öyküsünün de sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Hastanın durumuna göre EKG, ekokardiyografi, efor testi, koroner BT anjiyografi veya diğer görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabildiğini aktaran Özdemir, "Her sağlıklı gence rutin olarak efor testi veya koroner anjiyografi yapılması doğru değil. Görüntüleme yöntemleri, kişinin şikayetleri ve kişisel risk profili doğrultusunda seçilmeli." diye konuştu.

Risk faktörü olanlar daha dikkatli değerlendirilmeli

Prof. Dr. Özdemir, "Ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenler, LDL kolesterolü belirgin yüksek olanlar, sigara kullananlar, diyabet ve hipertansiyonu bulunanlar, Lipoprotein(a) yüksekliği saptananlar ve genç yaşta açıklanamayan göğüs ağrısı veya nefes darlığı yaşayanlar daha dikkatli değerlendirilmeli." dedi.

Özdemir, kolesterol düzeyi normal olan bir kişide de Lipoprotein(a), yani Lp(a) yüksekliğinin görülebileceğini, bu konuda toplumda farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Lp(a)'nın LDL kolesterole benzeyen ancak kendine özgü apolipoprotein(a) yapısı bulunan ve büyük ölçüde genetik olarak belirlenen bir lipoprotein olduğunu aktaran Özdemir, kişinin LDL kolesterolü normal olsa bile Lp(a) seviyesinin yüksek olabileceğini, bu durumda standart kolesterol testlerinde görünmeyen ilave bir kalp damar riski taşıyabileceğini ifade etti.

Lp(a) düzeyinin yüzde 90'dan fazlasının genetik faktörlerle belirlendiğini kaydeden Özdemir, yüksek seviyelerin damar sertliği ve kalp krizi riskini artırdığını, ayrıca aort kapağında kireçlenme ve aort darlığı gelişimiyle de ilişkili olduğunu belirtti.

Diyet ve egzersizin Lp(a) seviyesini genellikle belirgin şekilde düşürmediğini ancak eşlik eden diğer riskleri azalttığını aktaran Özdemir, güncel kılavuzların tüm erişkinlerde yaşam boyunca en az bir kez Lp(a) ölçülmesini önerdiğini kaydetti.

Özellikle ailesinde erken yaşta kalp krizi bulunanlara, genç yaşta kalp damar hastalığı gelişenlere, LDL kolesterolü tedaviye rağmen yüksek seyredenlere ve ailesinde Lp(a) yüksekliği bilinen kişilere bu testin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Genç ve kendisini sağlıklı hisseden kişilerin kalp damarlarında da ciddi tıkanıklık görülebiliyor. Damar hastalıkları yıllar içerisinde belirti vermeden ilerleyebiliyor ve bazı kişilerde ilk belirti doğrudan kalp krizi olabiliyor." dedi.

Özdemir, kalp damar hastalığı riski tespit edilen kişilerde öncelikle kişiye özel bir koruyucu tedavi programı oluşturulması gerektiğini belirterek, bu sürecin ilk aşamasında yaşam tarzı değişikliklerinin yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Özdemir, sigara ve elektronik sigaranın tamamen bırakılması, Akdeniz tipi beslenmenin benimsenmesi, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılması ve fazla kilonun, özellikle karın çevresindeki yağlanmanın azaltılmasının önemli olduğunu belirterek, tansiyon ve kan şekerinin kontrol altına alınması, uyku düzeni ve stres yönetimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.