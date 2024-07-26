2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemeleri Açıklandı

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar" ile 2024 yılında buzağı, malak, kuzu, oğlak, arıcılık, ipekböceği, karkas ve tiftik üretimi için destek tutarı belirlendi. Kadın üreticiler için ek destek ilave edilecek.

"2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar" Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, getirilen düzenlemelerle ilgili "Yerli gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunmasını planlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Her bir destek için temel destek tutarı belirlendi"

Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasında, kararla ilgili şu düzenlemelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Hayvansal üretimde yeni destekleme programı temel hayvancılık ve ürün geliştirme destekleri olmak üzere iki gruba ayrılacak. Temel hayvancılık destekleri; büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği faaliyetlerinin desteklenmesinden oluşacak. Her bir destek için temel destek tutarı belirlendi. Aile işletmeleri, genç ve kadınlar, birinci derece örgüt üyesi ile planlama bölgeleri gibi yönlendirici kriterleri sağlayan yetiştiricilere temel destek tutarına ilave destek verilecek.

Ayrıca suni tohumlama, soy kütüğü, yerli sperma, ari işletme, sürü yöneticisi (çoban) gibi verimlilik kriterlerine ilave destek sağlanacak. Ürün geliştirme destekleri başlığı da; çiğ süt, besilik erkek sığır (karkas), tiftik üretimi desteklerini kapsıyor.

Üreticilerin gelecek yılları öngörebilmeleri için destek kararı ilk defa 3 yıllık olarak hazırlandı. Birim destek tutarları her yıl yeniden belirlenecek. Birim destek tutarları her yıl yeniden belirlenecek. Hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan aile işletmeleri ilave destek alacak. Önceden anaç hayvanlar için ödenen küçükbaş destekleri, kuzu ve oğlaklar için ödenecek.

Süt ve besilik materyal üretimde ilave destekler

Üretim planlamasının teşvik edilmesi kapsamında; süt ve besilik materyal üretim planlama bölgesi olarak belirlenen illerde doğan buzağı ve malaklar için temel desteğe yüzde 50, çiğ süt desteğinde ise süt üretim planlama bölgesi illerinde temel desteğe yüzde 40 ilave destekleme yapılacak.

Karar kapsamında, 2024 yılında buzağı ve malaklar için bin TL/baş, kuzu ve oğlaklar için 200 TL/baş, arıcılık için 100 TL/kovan, ipekböceği için bin TL/kilogram, besilik erkek sığır (karkas) için 500 TL/baş, tiftik üretimi için 80 TL/kilogram, temel destek tutarı belirlendi.

Kriterlere göre ilave destekler

Yeni karar ile mevcut durumda verimlilik kriterlerini sağlayan bir aile işletmesi buzağı başına 2 bin 68 TL destek alırken, yeni model kapsamında 4 bin 800 TL destek alacak. İşletme sahibinin kadın ve/veya genç yetiştirici olması durumunda ilave 700 TL, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi olması durumunda ilave 200 TL olmak üzere buzağı başına 5 bin 700 TL desteğe ulaşılacak.

Su ürünleri destekleri

Su ürünleri yetiştiriciliğinde proje kapasitesi 50 ton/yıl ve altı olan, kapalı devre üretim yapan, üretici birliğine üye olan ve birinci derece tarımsal amaçlı örgüte üye olan işletmelere her bir teknik kriter için temel destek tutarına ilave teknik kriter desteği verilecek. Küçük ölçekli balıkçılık desteği 2025 yılı için birim tutarları yüzde 43 ile yüzde 100 arasında arttırıldı. Balıkçı gemisi sahibi veya ortağı kadınlara küçük ölçekli balıkçılık desteği yüzde 35 daha fazla ödenecek."