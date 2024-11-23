2024 Cakarta Otomobil Haftası Başladı

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CAKARTA, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'da düzenlenen 2024 Gaikindo Cakarta Otomobil Haftası kapılarını ziyaretçilere açtı. Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen medya ön gösterimi sırasında ziyaretçilere muhteşem bir araç sergisi sunuldu.

Bu yıl 22 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen otomobil fuarında çok çeşitli otomotiv yenilikleri ve tasarımları sergileniyor.