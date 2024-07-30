2024 Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi Beijing'de düzenlenecek

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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, 2024 Çin- Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nin 4-6 Eylül tarihlerinde Beijing'de düzenleneceğini duyurdu.

Hua Salı günü yaptığı açıklamada zirvenin "El Ele Vererek Modernleşmeyi İleriye Taşımak ve Ortak Geleceğe Sahip Üst Düzey Çin-Afrika Topluluğu İnşa Etmek" temasıyla düzenleneceğini kaydederek forumun Afrikalı üyelerinin liderlerinin, forum organizatörlerinin davetiyle zirveye katılacağını belirtti.

Sözcü, Afrika'daki ilgili bölgesel örgütlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ilgili forum etkinliklerine katılacağını ifade etti.