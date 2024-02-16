2024 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika
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2024 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

2024 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

CAKARTA, 16 Şubat (Xinhua) -- 2024 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, 25 Şubat'a kadar devam edecek.

16.02.2024 13:20
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CAKARTA, 16 Şubat (Xinhua) -- 2024 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua

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