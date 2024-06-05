2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nda Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı - Son Dakika
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2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nda Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı

2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı\'nda Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıkladı. Adaylar, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sıralamalarına erişebilecekler.

05.06.2024 10:05
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.

Adaylar, branş bazındaki sıralamalarına, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA

EKPSS, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nda Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı - Son Dakika
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