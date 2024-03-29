YTB ve GSB, 2024 Evliya Çelebi Hareketlilik Programlarına başvuruları başlattı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) işbirliğiyle gerçekleştirilecek 2024 Evliya Çelebi Hareketlilik Programlarına başvurular başladı.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB ve GSB arasındaki işbirliğiyle yurt dışında yaşayan Türk gençleri için Evliya Çelebi Hareketlilik Programları hayata geçiriliyor.
Programlara yurt dışında yaşayan ve Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları için 18-25 yaş, Yurtdışı Türkler Kültür Gezileri için 18-29 yaşlarında olan bütün Türk gençleri başvuru hakkına sahip olacak.
Program kapsamında yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin Türkiye ile buluşmaları, tarih ve kültürlerini yerinde görerek öğrenmeleri; Türk diasporasının bulunduğu her ülkeden gelecek gençlerin birbirlerini daha yakından tanıması, ana vatanlarıyla olan bağlarını kuvvetlendirmesi ve yaz tatillerinde unutamayacakları bir kamp tecrübesi geçirmesi amaçlanıyor.
Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları
İlk dönem kampları GSB'nin İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda 22-27 Temmuz tarihlerinde erkekler (150 kişi) için hazırlandı. 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde de kadınlar (150 kişi) için kamp programı hayata geçirilecek.
Yılın ikinci dönem kamp faaliyeti ise GSB'nin Rize Fındıklı Gençlik Kampı'nda 19-24 Ağustos tarihlerinde erkekler (125 kişi), 26-31 Ağustos tarihlerinde ise kadınlar (125 kişi) kampı olarak düzenlenecek.
Kamplar hakkında detaylı bilgilere https://genclikkamplari.gsb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.
Program kapsamında sunulan imkanlar
Kamp programı kapsamında katılımcılara başvuru alınan ülkelere göre belirlenecek oranlarda yol yardım desteği sunulacak. Belirli saat ve sayılarda havalimanı-kamp alanı ve kamp alanı-havalimanı arası servis hizmeti de sağlanacak. Kamp süresi boyunca da ücretsiz yeme, içme ve konaklama imkanı bulunuyor. Bunun yanında ise ücretsiz müze ziyaretleri de kamp programında yer alacak.
Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları
Katılımcılar kamp süresinde birçok aktivitede yer alma fırsatı elde edecek. Tiyatro, el sanatları, zeka oyunları, sportif etkinlikler, paintball, okçuluk, binicilik, dağ bisikleti, badminton, trekking, basketbol, voleybol, matrak ve kamp ateşi başta olmak üzere onlarca faaliyet program çerçevesinde katılımcılara sunulacak.
Yurtdışı Türkler Kültür Gezileri
Evliya Çelebi Hareketlilik Programlarının ikinci modülü olan "Kültür Gezileri" kapsamında da yurt dışında yaşayan Türk gençleri yaz boyunca 10 dönemi kapsayacak şekilde İstanbul-Bursa- Çanakkale ve Ankara-Nevşehir- Kayseri rotalarını ücretsiz gezebilecek.
Belirtilen rotalarda her dönem bir otobüs yolcu kapasitesi kadar genç, kültür ve medeniyet programlarına katılım sağlayabilecek. Kültür gezilerinden 5 dönem erkekler ve 5 dönem kadınlar olmak üzere 400 genç faydalanacak.
2024 Evliya Çelebi Hareketlilik Programları içinde yer alan Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları ve Yurtdışı Türkler Kültür Gezileri programlarına başvurular https://genclik.ytb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılıyor. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan olarak belirlendi.
Gerçekleştirilecek değerlendirme sürecinden sonra programlara katılmaya hak kazanan adaylar en geç 15 Mayıs'ta https://genclik.ytb.gov.tr/ üzerinden ve mail yoluyla ilan edilecektir.
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