2024-İSG/1 Sınavı Sonuçları 30 Mayıs'ta Açıklanacak - Son Dakika
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2024-İSG/1 Sınavı Sonuçları 30 Mayıs'ta Açıklanacak

2024-İSG/1 Sınavı Sonuçları 30 Mayıs\'ta Açıklanacak

ÖSYM tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1), 17 il ve 18 sınav merkezinde 31 bin 362 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavda 4 bin 205 personel görev aldı. ÖSYM, sınava başvuran adaylar için sınav sorularını 10 gün süreyle erişime açtı. Sonuçlar ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

05.05.2024 13:29
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) yapıldı.

17 il, 18 sınav merkezinde 31 bin 362 adayın katılımıyla yapılan 2024-İSG/1 için 88 bina ve bin 143 salon kullanıldı.

Sınavda, emniyet görevlisi dahil 4 bin 205 personel görev aldı.

Öte yandan, ÖSYM, sınava başvuran adaylar için temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını "https://ais.osym.gov.tr adresinden" 10 gün süreyle erişime açtı.

Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

İSG/1 sonuçları, 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-İSG/1 Sınavı Sonuçları 30 Mayıs'ta Açıklanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-İSG/1 Sınavı Sonuçları 30 Mayıs'ta Açıklanacak - Son Dakika
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