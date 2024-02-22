2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Klasik Otomobiller Sergileniyor - Son Dakika
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2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Klasik Otomobiller Sergileniyor

2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı\'nda Klasik Otomobiller Sergileniyor

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, otomobil tutkunlarını bir araya getiren sergide birbirinden büyüleyici klasik otomobiller sergileniyor. Fuar, 16 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

22.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:42
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TORONTO, 22 Şubat (Xinhua) -- Otomobil tutkunlarını bir araya getiren 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı 16 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında Kanada'nın Toronto kentinde düzenleniyor. Fuar kapsamında büyüleyici bir dizi klasik otomobilin görücüye çıktığı sergi de yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua

Toronto, Kanada, Etkinlik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Klasik Otomobiller Sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Klasik Otomobiller Sergileniyor - Son Dakika
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