2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı Başvuruları Başladı

(ANKARA) - 2024- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) başvurular bugün başladı. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2024 -KPSS DHBT sınavına başvuruların bugün başladığı, başvuruların 15 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılmaları gerekiyor.
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