2024-KPSS Sıralamaları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024- KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
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