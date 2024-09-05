2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024- KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giriş belgelerini bugün erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salona atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni bugün ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerini bildirdi.