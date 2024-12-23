2024 Öğretmenlik Kariyer Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika
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2024 Öğretmenlik Kariyer Kılavuzu Yayınlandı

2024 Öğretmenlik Kariyer Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzunu yayımladı.

23.12.2024 21:43
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak. Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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