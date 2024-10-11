Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak.
Son Dakika › Güncel › 2024 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?