2024 Qumra Sinema Günleri, 'Bye Bye Tiberias' Belgesel Filmiyle Başladı

Doha Film Enstitüsünce 10'uncusu düzenlenen 2024 Qumra Sinema Günleri, "Bye Bye Tiberias" belgesel filminin gösterimiyle başladı.
Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen gösterime, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sinemasever ve sektör temsilcisi katıldı.
Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, etkinlikte 200'ün üzerinde sektör uzmanını ağırlayacaklarını belirterek, "Enstitü olarak gelecek vadeden film yapımcılarının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sinemada yeni seslerin yetiştirilmesini önemserken, aynı zamanda Gazze'deki soykırımla ve buna karşı haykıran sesleri susturmaya yönelik girişimlerle de mücadele ediyoruz." dedi.
Alremaihi, Gazze'de yaşananları kültürel bir soykırım olarak değerlendirerek, "Küresel bir topluluk olarak tüm seslerin duyulmasını ve tüm yaşamlara onur ve saygıyla davranılmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
Gösterim öncesi Avustralyalı oyuncu ve müzisyen Toni Collette ustalık sınıfı eğitimi verdi. Avustralya'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü 1994'te kazanan Collette, sinemadaki yolculuğunu anlattı.
Bu yıl Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken etkinlik, Filistinli yapımcı ve yönetmenleri ağırlarken Filistin'de yaşananları konu edinen "Bye bye Tiberias" ve "A Fidai Film" yapımlarını da sinemaseverlerle buluşturuyor.
"2024 Qumra Sinema Günleri" gösterim programı Kamal Aljafari'nin "A Fidai Film", Amanda Nell Eu'nun "Tiger Stripes", Yosr Gasmi ve Mauro Mazzocchi'nin "Geology of Separation", Ramata-Toulaye Sy'ın "Banel and Adama", Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üzerine" ile Asmae El Moudir'in "Mother Of All Lies" filmleriyle devam edecek.
"Bye Bye Tiberias" belgeseli
Lina Soualem'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film, 20'li yaşlarının başında Avrupa'da oyuncu olmak hayaliyle Filistin'deki köyünü terk eden Hiam Abbas'ın hayatını konu alıyor.
Abbas'ın geride bıraktığı kadınların hayatının nasıl etkilendiğini sorgulayan belgesel filmde, yaşanılan günlerin, 1990'lı yıllardan ailenin görüntüleri ve tarihi arşivler bir araya getiriliyor.
Qumra Sinema Günleri hakkında
Film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyen etkinlik, dünyanın her yerinden sinemacıları, sinema ustaları ve endüstri uzmanlarıyla buluşturuyor.
Etkinlik kapsamında yapımcı Leos Carax, Fransız film yönetmeni ve senarist Claire Denis, yönetmen ve yapımcı Atom Egoyan, ses tasarımcısı Martin Hernandez ve İrlandalı senarist ve yönetmen Jim Sheridan ustalık sınıfı eğitimleri gerçekleştirilecek.
Etkinlikte bu sene 20 ülkeden 40'tan fazla film projesine, finansman ve ortak yapım stratejisi, pazarlama, proje konumlandırma, festival ve dağıtım stratejileri ve satış gibi özel iş tavsiyeleri verilecek. Bunlar arasında yapım süreci çeşitli aşamalarındaki 13 uzun metrajlı film, 11 belgesel, 11 kısa film ve 7 dizi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › 2024 Qumra Sinema Günleri, 'Bye Bye Tiberias' Belgesel Filmiyle Başladı - Son Dakika
"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca zararlısının bulunabileceği kışlaklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ordu Valiliği tarafından hazırlanan eylem planı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zararlının yeniden hareketlenmesini önlemeye çalışan ekipler, kasımdan itibaren 40 bin noktada yapılan ilaçlama ile kahverengi kokarcanın popülasyonunun çoğalmasını önlemeyi hedefliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere diğer tarım ürünlerine zarar verdiğini belirterek, mücadelenin önemini vurguladı. Üreticilerin de desteğiyle zararlının tespit edildiği noktalarda ilaçlama yapıldığını ve kahverengi kokarcayla mücadeleye katılmalarının önemini vurgulayan Yılmaz, mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, dünya genelindeki çatışmalarda her zaman barışçıl çözümleri desteklediklerini ve çatışmalardan doğan sorunlara çözüm ararken diplomasinin başvurulması gereken ilk yol olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde bin 28 araç durdurulurken, sürücülerin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere cezai işlem uygulanmadı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü 15 Eylül 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın vefatının üzerinden 75 yıl geçti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nda üst düzey liderler, dışişleri bakanları ile karar vericilerin bir araya gelip birlikte hareket etmesinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını denetledi ve vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunma sözü verdi.
1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Yıldızspor 45 maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takımın hedefi 3 puan kazanmak ve taraftarlarını maça davet etmek.
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartmanda tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangında ağır hasar alan binada, bina sahibi Mustafa Gürcan yaşadığı anları anlattı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, binada maddi hasarın büyük olduğu görüldü. Yangında kimse yaralanmazken, bina sakinleri geçici olarak başka yerlere taşındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?