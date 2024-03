2024 Qumra Sinema Günleri, 'Bye Bye Tiberias' Belgesel Filmiyle Başladı

Güncel

Doha Film Enstitüsünce 10'uncusu düzenlenen 2024 Qumra Sinema Günleri, "Bye Bye Tiberias" belgesel filminin gösterimiyle başladı.

Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen gösterime, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sinemasever ve sektör temsilcisi katıldı.

Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, etkinlikte 200'ün üzerinde sektör uzmanını ağırlayacaklarını belirterek, "Enstitü olarak gelecek vadeden film yapımcılarının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sinemada yeni seslerin yetiştirilmesini önemserken, aynı zamanda Gazze'deki soykırımla ve buna karşı haykıran sesleri susturmaya yönelik girişimlerle de mücadele ediyoruz." dedi.

Alremaihi, Gazze'de yaşananları kültürel bir soykırım olarak değerlendirerek, "Küresel bir topluluk olarak tüm seslerin duyulmasını ve tüm yaşamlara onur ve saygıyla davranılmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Gösterim öncesi Avustralyalı oyuncu ve müzisyen Toni Collette ustalık sınıfı eğitimi verdi. Avustralya'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü 1994'te kazanan Collette, sinemadaki yolculuğunu anlattı.

Bu yıl Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken etkinlik, Filistinli yapımcı ve yönetmenleri ağırlarken Filistin'de yaşananları konu edinen "Bye bye Tiberias" ve "A Fidai Film" yapımlarını da sinemaseverlerle buluşturuyor.

"2024 Qumra Sinema Günleri" gösterim programı Kamal Aljafari'nin "A Fidai Film", Amanda Nell Eu'nun "Tiger Stripes", Yosr Gasmi ve Mauro Mazzocchi'nin "Geology of Separation", Ramata-Toulaye Sy'ın "Banel and Adama", Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üzerine" ile Asmae El Moudir'in "Mother Of All Lies" filmleriyle devam edecek.

"Bye Bye Tiberias" belgeseli

Lina Soualem'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film, 20'li yaşlarının başında Avrupa'da oyuncu olmak hayaliyle Filistin'deki köyünü terk eden Hiam Abbas'ın hayatını konu alıyor.

Abbas'ın geride bıraktığı kadınların hayatının nasıl etkilendiğini sorgulayan belgesel filmde, yaşanılan günlerin, 1990'lı yıllardan ailenin görüntüleri ve tarihi arşivler bir araya getiriliyor.

Qumra Sinema Günleri hakkında

Film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyen etkinlik, dünyanın her yerinden sinemacıları, sinema ustaları ve endüstri uzmanlarıyla buluşturuyor.

Etkinlik kapsamında yapımcı Leos Carax, Fransız film yönetmeni ve senarist Claire Denis, yönetmen ve yapımcı Atom Egoyan, ses tasarımcısı Martin Hernandez ve İrlandalı senarist ve yönetmen Jim Sheridan ustalık sınıfı eğitimleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikte bu sene 20 ülkeden 40'tan fazla film projesine, finansman ve ortak yapım stratejisi, pazarlama, proje konumlandırma, festival ve dağıtım stratejileri ve satış gibi özel iş tavsiyeleri verilecek. Bunlar arasında yapım süreci çeşitli aşamalarındaki 13 uzun metrajlı film, 11 belgesel, 11 kısa film ve 7 dizi yer alıyor.