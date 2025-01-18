2024'te Nüfus Kütüklerine 937 Bin 369 Bebek Tescil Edildi - Son Dakika
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2024'te Nüfus Kütüklerine 937 Bin 369 Bebek Tescil Edildi

2024\'te Nüfus Kütüklerine 937 Bin 369 Bebek Tescil Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini açıkladı. Kız bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin Defne ve Asel olduğu, erkek bebeklerde ise Alparslan ve Göktuğ'un öne çıktığı belirtildi.

18.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:47
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre; 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu. Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2024'te Nüfus Kütüklerine 937 Bin 369 Bebek Tescil Edildi - Son Dakika

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