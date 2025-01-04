2024\'te Sıcak Hava Balonunda Yolcu Rekoru Kırıldı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında balon turizminde 933 bin yolcu sayısı ile tüm zamanların yolcu rekorunun kırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, 2024 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli olduğunu vurgulayarak, " Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı ise 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi" dedi.

'71 SICAK HAVA BALON İŞLETMESİ BULUNUYOR'

Türkiye'de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini kaydederek, "Türkiye'nin yükselen turizm yıldızı sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen 290 bin uçuşta 5 milyon 617 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu" açıklamasında bulundu.