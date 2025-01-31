2024 Turizm Gelirleri %8,3 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında turizm gelirlerinin, geçen yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar olduğunu açıkladı. Turizm gelirlerinin yüzde 17'sini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildiği belirlendi.

TÜİK, 2024 Ekim- Aralık dönemi ve 2024 yılı geneline ilişkin istatistiklerini yayımladı. Buna göre, turizm geliri 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 17'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte ise turizm geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 19,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar olurken yıllık olarak geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması da 97 dolar oldu. Bu çeyrek için yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması 60 dolar olurken yıllık gecelik ortalama harcama ise 63 oldu.

2024 yılında turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 28,8 oldu. Bir önceki yıla göre yeme-içme harcamaları yüzde 7,4, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 0,9 ve paket tur harcamaları yüzde 22,7 arttı.

Ziyaretçiler 2024'te yüzde 64,9'la en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla Türkiye'ye geldi

Bu yıl ziyaretçiler yüzde 64,9 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla Türkiye'ye geldi. İkinci sırada yüzde 21,5 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 6,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri 2024 yılında yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel harcamalar, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2024'te yüzde 2,9 arttı

Bu yıl yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bin 520 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 olarak olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,3 artarak 2 milyon 691 bin 402 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması ise 792 dolar olarak gerçekleşti.