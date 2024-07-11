Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.
Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Son Dakika › Güncel › 2024 TUS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı - Son Dakika
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